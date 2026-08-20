Recuperan equipos de riego valuados en unos 60.000 dólares

El Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce continúa con las tareas de investigación y recuperación de elementos de riego denunciados como sustraídos en un establecimiento rural del distrito. En esta oportunidad, los efectivos lograron secuestrar dos equipos hidráulicos completos, cuyo valor de mercado rondaría los 60.000 dólares.

El procedimiento se concretó este jueves en un establecimiento rural del partido de Balcarce, donde fueron hallados dos equipos hidráulicos de riego, utilizados para el trabajo en chacras de papa. Se trata de cabezales o bombas de agua completos, que incluyen varillajes, soportes, cardanes y otros componentes.

De acuerdo con la información aportada por el CPR, los elementos fueron cotejados y se estableció que formarían parte de los bienes denunciados por la víctima en el marco de una investigación que continúa en curso.

El resultado fue posible a partir de las distintas pruebas reunidas por los investigadores, entre ellas declaraciones testimoniales. Estas actuaciones se suman a los procedimientos realizados el pasado 12 de agosto, cuando, mediante dos órdenes de allanamiento y secuestro otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Mar del Plata, a requerimiento de la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del Dr. Moure, se logró recuperar más de 900 caños de aluminio en la localidad de San Agustín.

Asimismo, como parte de las medidas judiciales dispuestas oportunamente, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho, quien fue notificado del contenido del artículo 60 del Código Procesal Penal y quedó a disposición de la Justicia, en una causa caratulada inicialmente como “hurto agravado”.

Desde el CPR destacaron que, con el nuevo secuestro, se habría logrado recuperar aproximadamente el 80% de los elementos denunciados como faltantes. No obstante, no se descarta la realización de nuevas medidas judiciales destinadas a avanzar con la recuperación de la totalidad de los bienes sustraídos.

El valor estimado de los equipos recuperados en este último procedimiento alcanza, según las primeras estimaciones, los 60.000 dólares.