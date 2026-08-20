Menonne cuestionó el impacto del endeudamiento en las familias de Balcarce

El concejal de Primero la Patria, Javier Menonne, analizó en Radio Puntonueve los datos del mapa de deuda elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento registrado entre los habitantes de Balcarce.

Según los datos difundidos por el edil, 13.557 personas se encuentran endeudadas en el distrito, mientras que 2.720 están en situación de mora. Menonne puso el foco particularmente en los jóvenes menores de 25 años.

De acuerdo con las cifras mencionadas, 782 personas de ese grupo etario tomaron deuda y 288 no estarían pudiendo cumplir con sus acreedores, lo que representa aproximadamente el 37%. Además, señaló que el 40% de la deuda correspondiente a ese segmento se encuentra en mora.

Endeudamiento para afrontar gastos cotidianos

Menonne sostuvo que el endeudamiento de las familias no debería ser interpretado únicamente como una decisión individual, sino que debe analizarse en el contexto de la situación económica actual.

En ese sentido, afirmó que muchas familias recurren al crédito para poder afrontar gastos básicos como alimentos, servicios y vestimenta, ante las dificultades para llegar a fin de mes.

El concejal también cuestionó las tasas de interés aplicadas por algunas billeteras virtuales y criticó la postura adoptada por el Gobierno nacional frente a las condiciones de financiamiento a las que acceden los consumidores.

Críticas al Gobierno nacional

A partir de los datos del mapa de deuda, Menonne vinculó la situación económica de las familias balcarceñas con las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

El edil cuestionó, además, el argumento de que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tienen consecuencias sobre los municipios y sus comunidades.

“Acá queda demostrado cómo las decisiones de Milei hunden a nuestra ciudad”, afirmó Menonne al referirse al impacto que, según su análisis, tiene el contexto económico nacional sobre las familias de Balcarce.