TelePASE: un error de Mercado Pago generó cobros de hasta $155.802

Un error en el sistema de Mercado Pago afectó a numerosos usuarios de Telepase que circularon por el corredor sur de la autopista Ricchieri el viernes 14 de agosto. Durante varias horas, el sistema llegó a registrar cobros hasta cien veces superiores al valor habitual del peaje.

El inconveniente se produjo entre las 10 y las 18, cuando algunos usuarios recibieron cargos de hasta $155.802, pese a que la tarifa habitual fuera del horario pico era de aproximadamente $1.548.

La falla alcanzó a quienes tenían vinculado su servicio de Telepase con Mercado Pago y se registró en uno de los principales accesos al área metropolitana de Buenos Aires, donde el uso del sistema de pago automático es habitual entre quienes circulan diariamente.

El problema fue advertido por numerosos usuarios a partir de las alertas automáticas de sus entidades bancarias y tarjetas de crédito, que notificaron consumos inusuales. Otros detectaron los montos al revisar posteriormente sus resúmenes de cuenta.

Según se informó, la empresa encargada del cobro identificó el inconveniente y trabajó para solucionarlo. De todos modos, se recomienda a quienes hayan utilizado la autopista durante ese período revisar sus movimientos financieros y realizar el reclamo correspondiente en caso de detectar cargos incorrectos.

El episodio generó preocupación entre los usuarios afectados y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de los sistemas de pagos digitales vinculados a servicios de uso cotidiano.