El Sindicato de Trabajadores Municipales pidió actualizar la ordenanza que regula la Carrera Profesional Hospitalaria

El Sindicato de Trabajadores Municipales presentó una nota dirigida al intendente municipal con el objetivo de generar una mesa de diálogo para analizar y actualizar la Ordenanza N° 141/20, que regula la actividad de los profesionales médicos y no médicos que desempeñan funciones en el Hospital Municipal.

Desde el gremio consideraron necesario abrir una instancia de discusión que permita actualizar y mejorar la normativa vigente, adaptándola a las necesidades actuales del sistema sanitario y procurando una mayor optimización de los recursos.

En ese sentido, plantearon que una eventual modificación de la ordenanza debería contemplar mejoras colectivas y la incorporación de nuevos profesionales a la Carrera Profesional Hospitalaria, mencionando como ejemplo a los licenciados en Enfermería y a otros profesionales no médicos, tal como lo establece la legislación vigente.

Una mesa con distintos sectores

La propuesta del Sindicato de Trabajadores Municipales apunta a conformar un espacio de trabajo amplio, con la participación de distintos actores vinculados a la salud y a la comunidad.

Entre los sectores que se busca convocar se encuentran representantes sanitarios de la ciudadanía, fuerzas civiles, directivos del Hospital Municipal, jefes de servicio, concejales e integrantes del Consejo Técnico Asesor del Hospital.

Según plantearon desde la organización gremial, la participación de estos actores permitiría avanzar en una actualización integral de la Ordenanza N° 141/20, incorporándola al Convenio Colectivo de Trabajo y revisando las disposiciones que actualmente regulan algunas especialidades comprendidas dentro de la Carrera Profesional Hospitalaria.

El objetivo, señalaron, es generar un ámbito de diálogo que permita revisar la normativa vigente y establecer herramientas que respondan a las necesidades actuales del Hospital Municipal y de sus trabajadores profesionales.

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