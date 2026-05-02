Alerta amarillo por vientos intensos para este sábado en Balcarce

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por vientos intensos que afectará a Balcarce y gran parte de la región durante este sábado 2 de mayo.

Según se informó, el fenómeno se desarrollará entre la mañana y la tarde, con vientos provenientes del sector sur que tendrán velocidades estimadas entre 35 y 45 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, especialmente en sectores costeros.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por la fuerza del viento. Asimismo, se solicita circular con extrema precaución, principalmente en rutas y caminos abiertos.

También se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de emergencia, a fin de seguir la evolución de las condiciones climáticas.

En caso de registrarse situaciones de emergencia, se recuerda a la población comunicarse con los números correspondientes de asistencia y seguridad.