Robaron en el predio del Club Amigos Unidos

Un hecho de inseguridad se registró durante la madrugada del domingo en el predio de la entidad deportiva local, donde autores ignorados ingresaron y se llevaron mercadería destinada a la venta.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, los delincuentes forzaron un candado para acceder al kiosco del club. Una vez en el interior, sustrajeron hamburguesas, gaseosas, snacks y prácticamente toda la mercadería que se encontraba disponible.

Desde la entidad “tricolor” lamentaron profundamente lo ocurrido, ya que el kiosco representa una fuente de ingresos que contribuye al sostenimiento de las distintas actividades que se desarrollan en la institución.

El hecho genera preocupación en la comunidad del club, que nuevamente se ve afectada por un episodio delictivo que impacta de manera directa en su funcionamiento cotidiano.