Accidente entre auto y moto

En la tarde de este viernes se registró un accidente de tránsito en calle 104, entre 19 y 21, que involucró a un automóvil Ford Escort y una motocicleta no identificada.

Como consecuencia del impacto, dos personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal. Según se informó, una de ellas se desplazaba como acompañante en el automóvil, mientras que la otra circulaba en el vehículo de menor porte.

De acuerdo a los datos recabados, la motocicleta fue retirada del lugar antes de la llegada del móvil policial, por lo que no pudo ser identificada en el sitio.

En el hecho también intervino personal del SAME, que asistió a los heridos y coordinó su traslado al nosocomio local.