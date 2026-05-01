Tecnología, manejo y genética en maíz: jornada técnica en Balcarce con proyección nacional

El campo experimental de Supra Semillas, ubicado en inmediaciones del cruce de las rutas 226 y 55, fue escenario de una jornada técnica centrada en la optimización de los rendimientos del maíz, con eje en la genética, la fertilización y el manejo de suelos.

Más de un centenar de productores y técnicos de la región participaron del SupraRoad 2026, una propuesta impulsada por el Grupo Don Mario —firma que adquirió la operación de KWS y lanzó la marca Supra Semillas— con el objetivo de acercar herramientas concretas al sector productivo.

Durante el encuentro, el gerente de Marca, Justo MacLoughlin, subrayó que el negocio del maíz “se construye cuando la agronomía, la genética y las condiciones comerciales están alineadas”, y destacó que la iniciativa apunta a mejorar la eficiencia productiva para optimizar los resultados económicos.

“El objetivo es que el productor se lleve herramientas concretas para tomar mejores decisiones. El Grupo Don Mario tomó la decisión estratégica de apostar fuerte al maíz, no solo desde la genética, sino también acompañando al cliente en todo el proceso”, explicó en diálogo con FM PuntoNueve.

La jornada incluyó una recorrida por cuatro estaciones temáticas. En la primera, el especialista Cristian Álvarez abordó la problemática de la compactación del suelo, a la que definió como “el enemigo número uno para el aprovechamiento del agua”, y presentó estrategias para su manejo.

Luego, Guillermo Divito expuso sobre fertilización oportunista, enfocándose en aplicaciones tardías de nitrógeno y técnicas para asegurar la inversión en el cultivo. La tercera estación estuvo a cargo de Héctor López, quien desarrolló estrategias de manejo para la producción de silajes rentables.

Por último, se presentó el portafolio de híbridos de maíz de Supra Semillas, con los nuevos lanzamientos S 3972 VIP3 y S 4450 VIP3. La exposición estuvo a cargo de Santiago Vacca, Agustín Cerezuela y Karen Hansen, integrantes de la red de distribuidores “Expertos” de TRESUR.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del ingeniero Aníbal Cerrudo (INTA), quien puso el foco en la necesidad de reducir las brechas productivas para maximizar el rendimiento de los lotes en función de los recursos disponibles.

“Hoy muchos productores fertilizan sin un modelo claro, especialmente en el caso del nitrógeno. Es fundamental pensar una estrategia de fertilización”, concluyó, al tiempo que remarcó la importancia de la eficiencia como concepto central en la producción actual.