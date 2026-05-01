En que consiste «JuanMa», el nuevo asistente digital de Turismo

En la “Sala de los Intendentes” fue escenario del lanzamiento oficial de “JuanMa”, el nuevo asistente digital desarrollado para mejorar el acceso a la información en materia turística. La presentación estuvo encabezada por el intendente Esteban Reino, acompañado por el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el secretario de Hacienda, Francisco Ridao; la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró, y la directora de Modernización, Juliana Romero.

Durante el encuentro se expusieron las principales características de esta innovación, concebida como un paso concreto hacia la modernización de la comunicación pública. Las autoridades destacaron que no se trata de una herramienta a futuro, sino de una tecnología ya disponible que posiciona a Balcarce en línea con las tendencias actuales.

Un asistente que aprende y responde en tiempo real

“JuanMa” se presenta como el primer asistente de inteligencia artificial del municipio, con disponibilidad permanente y capacidad para responder consultas turísticas, incluyendo cuestiones administrativas. A diferencia de los sistemas tradicionales, su funcionamiento no se limita a respuestas predefinidas: incorpora aprendizaje continuo, lo que le permite adaptar sus devoluciones según el perfil y las necesidades de cada usuario.

Desde el área de Turismo explicaron que el sistema cuenta con información actualizada sobre puntos de interés, gastronomía, alojamiento y servicios, además de horarios de atención en distintos espacios de la ciudad. También brinda orientación sobre trámites habituales, facilitando gestiones como licencias de conducir o turnos para la verificación técnica vehicular.

Quienes deseen conocer o utilizar la herramienta pueden acceder directamente a través del siguiente enlace: https://intu.ar/balcarce/juanma.html

Tecnología aplicada a la gestión y la toma de decisiones

El desarrollo de “JuanMa” surge a partir del análisis de consultas frecuentes que recibía el municipio a través de sus canales habituales. Esa base permitió detectar patrones y avanzar hacia una solución más dinámica, superando las limitaciones de los bots convencionales.

Además de mejorar la experiencia del usuario, la herramienta aportará datos relevantes para la gestión. A través de la interacción, permitirá identificar intereses, demandas y comportamientos tanto de residentes como de visitantes, contribuyendo a la planificación de políticas públicas, especialmente en el ámbito turístico.

El acceso al asistente también se encuentra disponible mediante redes sociales oficiales y WhatsApp. Desde el municipio anticiparon que este es el primer paso de una estrategia más amplia, que incluirá la incorporación de nuevos asistentes virtuales en distintas dependencias.