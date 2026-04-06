Camioneros se manifiestan en “El Cruce” por el aumento del gasoil

Desde primeras horas de este lunes, transportistas iniciaron una manifestación en la zona conocida como “El Cruce”, en la intersección de las rutas 226 y 55, en reclamo por el aumento del precio del gasoil.

Algunos camiones comenzaron a concentrarse en el lugar y la protesta se hizo visible con la quema de algunas cubiertas al inicio de la movilización. Fuentes cercanas indicaron que situaciones similares podrían repetirse en distintas rotondas de la región, principalmente en Necochea.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no se ha interrumpido el tránsito. En el cruce, personal de Gendarmería se encuentra controlando la situación para garantizar la seguridad de los automovilistas y de los manifestantes.

Los transportistas no descartan adoptar nuevas medidas de fuerza en las próximas horas, mientras continúa el seguimiento de la protesta por parte de las fuerzas de seguridad.