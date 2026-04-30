El Karting Regional disputará la segunda fecha en Lobería

Este fin de semana en el trazado «Parque La Virgen del Camino» de Lobería se disputará la segunda fecha del calendario. Vale destacar, que el Regional viene de tres suspensiones consecutivas productos de los pronósticos del tiempo desfavorables.

Desde el viernes arrancará la actividad después de las 14 para la categoría Promocional, Junior, Master 150CC, Super Master 150CC y Senior 150 CC, mientras que el sábado comenzará el trabajo oficial.

Desde la organización destacaron el esfuerzo que se ha realizado para poder concretar la fecha, luego de reiteradas suspensiones.