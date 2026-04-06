Castraciones de animales en inmediaciones de la Comisaría de la Mujer

La Dirección de Inspección General, a través del área de Zoonosis, permanecerá esta semana con el quirófano móvil de castraciones en inmediaciones de la Comisaría de la Mujer, ubicada en calle 43 entre 14 y 16. El servicio estará disponible para los vecinos desde el hasta el viernes 10 de abril, a partir de las 7.30, con atención por orden de llegada.

El programa tiene como objetivo seguir avanzando en el control responsable de la población animal en nuestra ciudad, promoviendo la salud y el bienestar de las mascotas. La castración, un procedimiento clave para prevenir enfermedades y evitar la sobrepoblación de animales, será realizada de manera gratuita.