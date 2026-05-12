Choque entre un colectivo y un automóvil en 27 y 28: dos personas fueron hospitalizadas

En la tarde de este martes se produjo un siniestro vial en la intersección de calles 27 y 28, donde colisionaron un colectivo de la empresa Balcarbus y un Peugeot 207.

Como consecuencia del impacto, un hombre y una mujer debieron ser asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” para una mejor atención.

En tanto, pese a que en el colectivo viajaban varios pasajeros, ninguno de ellos sufrió heridas.

Los daños materiales más importantes se registraron en el automóvil de menor porte, que tras el choque terminó impactando contra otro vehículo que se encontraba estacionado, aunque sin ocasionarle daños de consideración.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.