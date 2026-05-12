La familia de Claribel Medina busca fondos para afrontar las pericias finales

La familia de Claribel Medina, la joven de 22 años que falleció el 1° de diciembre de 2023 luego de dar a luz a su hija en el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, inició una campaña solidaria para reunir fondos que les permitan afrontar una instancia clave de la causa judicial que investiga su muerte.

Su madre, Soledad Davico, informó que el abogado de la familia les comunicó recientemente la fecha para la realización de las pericias finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un paso considerado fundamental dentro del proceso judicial.

Sin embargo, explicó que necesitan reunir alrededor de un millón de pesos para cubrir los honorarios de los peritos, además de otros gastos vinculados al traslado y la participación en las actuaciones judiciales.

“Sería una pena que hayamos luchado tanto para que nos fijen una fecha y no poder asistir”, expresó Davico.

La mujer también atraviesa problemas de salud, situación que se suma al complejo panorama económico que enfrenta la familia desde el fallecimiento de Claribel. Con el objetivo de recaudar dinero, comenzaron a vender distintos elementos del hogar, entre ellos una heladera, una cocina, muebles, puertas de chapa, chapas, tirantes y un ventiluz.

El caso de Claribel Medina generó una profunda conmoción en la comunidad balcarceña y motivó reiterados pedidos de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes desde hace más de dos años acompañan el reclamo para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven.

Davico indicó que cualquier colaboración “será bienvenida” y compartió el alias habilitado para quienes deseen realizar aportes económicos.

Alias: Davico.sol