Dos heridos en accidente de tránsito

Un accidente de tránsito se registró en la noche del sábado en la intersección de calles 19 y 18, y dejó como saldo a dos jóvenes heridos.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, una camioneta circulaba por calle 19 en dirección a avenida Kelly, mientras que por calle 18 lo hacía una motocicleta con sentido hacia calle 17. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la esquina.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes de la moto cayeron sobre el pavimento y sufrieron diversas lesiones, lo que generó la inmediata asistencia de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajó una ambulancia del SAME, cuyo personal brindó las primeras atenciones a los heridos y posteriormente los trasladó al Hospital Municipal para su evaluación y cuidado médico.

Asimismo, intervino personal de la Policía Comunal de Balcarce.