Cobra fuerza el posible alejamiento de Gabriel Angellini de la dirección del Hospital Municipal

En las últimas horas cobró fuerza la versión sobre el posible alejamiento del Dr. Gabriel Angellini de la dirección del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

Según pudo saber Radio Puntonueve, Angellini habría recibido una nueva propuesta laboral y su salida del cargo se concretaría en el corto plazo. Por el momento, no habría un reemplazante definido, aunque desde el Ejecutivo municipal ya estarían analizando alternativas para ocupar la conducción del nosocomio.

De acuerdo con la información conocida, el Dr. Aníbal Giusti continuaría al frente de la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria, mientras que Sofía Gianetti asumiría un rol de mayor relevancia dentro de la gestión hospitalaria.

En ese esquema, Gianetti trabajaría de manera articulada con el Dr. Javier Reino, actual director adjunto del Hospital Municipal.

La partida de Angellini aparece por estas horas como una posibilidad cada vez más concreta, aunque resta definir cuándo se produciría formalmente su salida y quién asumiría la conducción del establecimiento sanitario.

Desde el Ejecutivo municipal trabajan en la búsqueda de un reemplazante para garantizar la continuidad de la gestión al frente del Hospital Municipal.