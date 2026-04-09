El Padre Pablo Etchepareborda deja Balcarce y asumirá un nuevo destino pastoral

En las últimas horas se conocieron los recientes movimientos dispuestos por la Diócesis de Mar del Plata, que incluyen cambios en distintas parroquias de la región y alcanzan directamente a la comunidad religiosa de Balcarce.

De acuerdo a una circular enviada por el obispo diocesano Ernesto Giobando, el padre Pablo Etchepareborda dejará su labor en la Parroquia San José para asumir nuevas funciones en la Parroquia Santa Clara de Asís en Santa Clara del Mar.

En reemplazo de Etchepareborda, está previsto el arribo a Balcarce del presbítero Marcelo Gabriel Panebianco, quien quedará a cargo de la parroquia San José, Santa María y San Agustín.

Si bien en la comunicación oficial no se especifica la fecha exacta en que se concretará el traspaso, se estima que el mismo se hará efectivo a partir del mes de julio, marcando así una nueva etapa para ambas comunidades parroquiales.

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