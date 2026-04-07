El Partido Justicialista de Balcarce expresó su respaldo a un proyecto educativo impulsado por la Provincia

El Partido Justicialista de Balcarce, presidido por el Dr. Sergio Aranaga, manifestó su beneplácito y acompañamiento al proyecto que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires prevé desarrollar en la ciudad, en el marco de una política pública orientada al fortalecimiento de la educación técnica.

Desde el espacio político destacaron que la Provincia viene impulsando iniciativas con eje en la articulación entre trabajo, educación, producción e innovación tecnológica, con el objetivo de potenciar la formación profesional y responder a las demandas del entramado productivo.

En este contexto, Balcarce fue seleccionado como uno de los distritos donde se avanzará con la implementación de una Unidad Integral de Educación Técnica Profesional, que en su etapa inicial contemplará la puesta en marcha de un Centro de Formación Profesional Integral (CFPI).

La elección del distrito se sustenta en el interés de sus autoridades y en la relevancia de su perfil productivo, especialmente vinculado a la maquinaria agrícola y la tecnificación agropecuaria. Asimismo, se valoró la presencia de instituciones como el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias, entidades de productores y profesionales, y un sistema de educación agraria y técnica secundaria considerado de alto nivel.

El proyecto contará con una inversión aproximada de 150 millones de pesos en su primera etapa, destinada al desarrollo y equipamiento tecnológico del CFPI. Estos fondos serán aportados por la Provincia de Buenos Aires a través del crédito fiscal proveniente del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Como contraparte, el municipio deberá garantizar un espacio físico adecuado para el funcionamiento del centro, incluyendo aulas, talleres y laboratorios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas.

Desde el Partido Justicialista remarcaron que la iniciativa resulta “sumamente oportuna y necesaria”, tanto para el sector productivo como para el ámbito laboral, ya que permitirá generar nuevas oportunidades de capacitación y favorecer la inserción laboral.

Finalmente, señalaron que los objetivos del proyecto coinciden con los principios del justicialismo, por lo que consideraron pertinente expresar su apoyo y poner a disposición su colaboración para acompañar su implementación.