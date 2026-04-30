Modifican los accesos al Hospital Fossati por obras en el ingreso principal

Desde el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” informaron a la comunidad que, debido a trabajos de infraestructura en ejecución, el ingreso principal ubicado sobre calle 19 permanecerá momentáneamente inhabilitado.

En este contexto, se dispusieron cambios en la circulación interna del establecimiento con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención y ordenar el flujo de pacientes.

Según se detalló, las personas que tengan turnos en los servicios de cardiología, vacunación y ginecología deberán ingresar por el sector correspondiente a la guardia de pediatría.

Por otra parte, quienes deban concurrir por otros motivos deberán hacerlo por calle 30, utilizando el acceso de la nueva guardia.

Desde el nosocomio solicitaron a la población respetar las indicaciones vigentes, con el fin de facilitar la organización durante el desarrollo de las obras y evitar inconvenientes en la atención diaria.