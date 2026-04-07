Este fin de semana comienza el fútbol local: debutará River Balcarce

Finalmente, tras la habilitación de la cancha que restaba por parte de la Policía, este fin de semana dará inicio el Torneo Oficial 2026 organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol.
El certamen llevará el nombre de “75° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, en reconocimiento a la destacada labor de la institución en la comunidad. Además, estará en juego la tradicional Copa Challenger Alejandro “Cucho” Mascareño, que quedará en manos del equipo que logre consagrarse campeón en dos torneos consecutivos o en tres de manera alternada.
En cuanto a los valores de ingreso, la entrada general tendrá un costo de $10.000, mientras que los menores de entre 14 y 17 años abonarán $2.000. Por su parte, el acceso vehicular será de $3.000.
Como dato saliente, estará debutando River Balcarce, club de reciente creación.
PROGRAMACIÓN 1° FECHA
SÁBADO 11/04/2026
CANCHA: ATL SAN MANUEL
*11.00 hs 10° Atl San Manuel – Ferroviarios
*12.15 hs 6° Atl San Manuel – Ferroviarios
*14.00 hs 4° Atl San Manuel – Ferroviarios
*16.00 hs 1° Atl San Manuel – Ferroviarios
CANCHA RACING FC
*09.30 hs 10° Racing FC – Sp Trabajo Mitad
*10.45 hs 8° Racing FC – Sp Trabajo Mitre
*12.15 hs 6° Racing FC – Sp Trabajo Mitre
*14.00 hs 4° Racing FC – Sp Trabajo Mitre
*16.00 hs 1° Racing FC – Sp Trabajo Mitre
CANCHA LOS PATOS FC
*09.30 hs 10° Los Patos FC – FC Agrarias
*10.45 hs 8° Los Patos FC – Ferroviarios
*12.15 hs 6° Los Patos FC – FC Agrarias
*14.00 hs 4° Los Patos FC – FC Agrarias
*16.00 hs 1° Los Patos FC – FC Agrarias
CANCHA TELÉFONOS
*12.45 hs 5° Div Dep Los Pinos – Boca Juniors
*14.30 hs Fem Sub 15 Los Patos FC – Boca Juniors
*16.00 hs Fem Dep Los Pinos – Boca Juniors
CANCHA AMIGOS UNIDOS
*11.45 hs 11° Amigos Unidos – Boca Juniors
*13.00 hs 9° Amigos Unidos – Boca Juniors
*14.30 hs 7° Amigos Unidos – River Balcarce
*16.00 hs Fem Amigos Unidos – River Balcarce
CANCHA BOCA JUNIORS
*10.45 hs 7° Atl San Agustín – San Lorenzo
*12.15 hs 5° Atl San Agustín – San Lorenzo
*14.30 hs Fem 15 Atl San Agustín – Racing FC
*16.00 hs Fem Atl San Agustín – San Lorenzo
DOMINGO 12/04/2026
CANCHA TELÉFONOS
*12.15 hs 6° Dep Los Pinos – Boca Juniors
*14.00 hs 4° Dep Los Pinos – Boca Juniors
*16.00 hs 1° Dep Los Pinos – Boca Juniors
CANCHA AMIGOS UNIDOS
*11.00 hs 10° Amigos Unidos – River Balcarce
*12.15 hs 8° Amigos Unidos – Boca Juniors
*14.00 hs 4° Amigos Unidos – River Balcarce
*16.00 hs 1° Amigos Unidos – River Balcarce
CANCHA BOCA JUNIORS
*09.30 hs 10° Atlético San Agustín – San Lorenzo
*10.45 hs 8° Atlético San Agustín – River Balcarce
*12.15 hs 6° Atlético San Agustín – San Lorenzo
*14.00 hs 4° Atlético San Agustín
*16.00 hs 1° Atlético San Agustín
CANCHA ATLÉTICO SAN MANUEL
*12.45 hs 5° Atlético San Manuel – Ferroviarios
*14.30 hs Fem Sub 15 Atletico San Manuel – Ferroviarios
*16.00 hs Femenino Atlético San Manuel
CANCHA RACING FC
*11.30 hs 9° Racing FC – Sp Trabajo Mitre
*12.45 hs 7° Racing FC – Sp Trabajo Mitre
*14.15 hs 5° Racing FC – Sp Trabajo Mitre
*16.00 hs Fenenino Racing FC – Sp Trabajo Mitre
CANCHA LOS PATOS FC
*12.00 hs 11° Los Patos FC -Ferroviarios
*13.15 hs 9° Los Patos FC – Ferroviarios
*14.30 hs 5° Los Patos FC – FC Agrarias
*16.00 hs Femenino Los Patos FC – FC Agrarias
LUNES 13/04/2026
CANCHA BOCA JUNIORS
*19.00 hs 11° Atl. San Agustín – FC Agrarias
*20.15 hs 9° Atl. San Agustín – FC Agrarias