Gran arranque de Balcarce en la Liga por Equipos FeBATeM

La delegación balcarceña tuvo un inicio más que destacado en la 11° edición de la Liga por Equipos de la Provincia de Buenos Aires organizada por FeBATeM, cuya primera fecha se disputó el 25 y 26 de abril en la ciudad de Necochea.

El certamen, desarrollado en el gimnasio del colegio Argentino Danés Alta Mira, reunió a 70 equipos y cerca de 380 jugadores de distintos puntos del territorio bonaerense, con la participación de conjuntos del conurbano e incluso un equipo invitado de La Pampa.

En representación de la Asociación Balcarceña de Tenis de Mesa, el Club Top Serrano presentó seis equipos con un total de 30 jugadores, cubriendo las cinco divisiones —incluyendo dos formaciones en cuarta—. El rendimiento general fue altamente positivo en este comienzo de la fase regular, que constará de tres fechas clasificatorias antes de los playoffs, a los que accederán los ocho mejores de cada categoría.

Resultados destacados por división

En Primera División, Top Serrano Balcarce se posicionó como líder tras una actuación sólida: venció 5-0 a Tomodachi Ramos Mejía, 4-1 a Necochea, 5-0 a ABTM Bahía Blanca y 4-1 a Villa Gesell. El equipo estuvo integrado por Ignacio Bianchini, Joaquín Álvarez, Nicolás Bianchini y Francisco Crimaldi.

También hubo liderazgo en Tercera División, donde el conjunto balcarceño dominó con autoridad y finalizó en el primer puesto. El equipo, conformado por Joaquín Kuch, Felipe Costa, Fausto Gómez y Fausto Bosatta, ganó todos sus encuentros, destacándose con varias victorias por 5-0.

En Cuarta División, el equipo “A” de Top Serrano se ubicó en lo más alto de la tabla tras imponerse en todos sus compromisos, incluyendo el cruce interno frente al equipo “B”. La formación estuvo integrada por Pedro Orieta, Lucía Berruet, Cristóbal Barbieri y Marcos Álvarez. Por su parte, el equipo “B” logró un meritorio séptimo lugar.

En Segunda División, el conjunto local finalizó en la segunda posición tras sumar triunfos contundentes ante La Academia de Tandil e INATEM de Mar del Plata, mostrando un gran nivel competitivo.

En tanto, en Quinta División, el equipo balcarceño se ubica sexto tras una campaña irregular pero con importantes victorias, lo que le permite mantenerse en zona de clasificación.

Proyección y desarrollo

Más allá de los resultados, uno de los aspectos destacados fue la participación de jóvenes surgidos de la escuela municipal que funciona en el Centro de Entrenamiento “La Cuna del Quíntuple”, a cargo de Nicolás y Fabián Bianchini. La inclusión de estos jugadores en la competencia provincial representa una herramienta clave para su formación y crecimiento deportivo.

La próxima cita de la Liga por Equipos será en Olavarría, donde se disputará la segunda fecha los días 22 y 23 de agosto. La tercera instancia clasificatoria se jugará en la misma ciudad el 26 y 27 de septiembre, mientras que los playoffs quedaron programados para el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Con este auspicioso comienzo, Balcarce se perfila como uno de los protagonistas de la temporada 2026 en el tenis de mesa provincial.