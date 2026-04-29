Se realizó charla sobre buenos tratos en la infancia en el Concejo Deliberante

En el día de ayer se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante una charla de concientización sobre buenos tratos en la infancia, organizada por la Comisión de Acción Social, Salud, Drogodependencia, Minoridad y Discapacidad, presidida por la concejala Viviana Erreguerena.

La comisión está integrada además por Facundo Lazo, Leandro Spinelli, Florencia Martínez, Alejandra Marchegiani, Mara Laso Barreiro, Sol Di Gerónimo, Gabriel Petruccelli y Fara Amado Cunqueiro.

La actividad fue dirigida y coordinada por el Programa Municipal «Club Después del Cole», a cargo de su coordinadora, la licenciada Eliana Aragno, junto a parte de su equipo técnico, entre ellas la licenciada Anahí Erreguerena. Asimismo, contó con la participación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezado por la licenciada Verónica Camino, acompañada por la licenciada Analía Flórez y Agustina Arias.

La convocatoria reunió a representantes de más de 20 instituciones, entre ellas clubes deportivos, entidades religiosas —tanto católicas como evangélicas—, docentes de carreras terciarias afines y equipos técnicos vinculados a la protección de la infancia.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo participativo, en el que los asistentes compartieron experiencias significativas de su propia infancia, identificando prácticas y vínculos que dejan huellas positivas. A partir de estos intercambios, se reflexionó sobre la importancia de promover entornos saludables y respetuosos para niños, niñas y adolescentes.

Además, se abordaron herramientas concretas para fomentar buenas prácticas en los distintos ámbitos de intervención, junto con lineamientos de actuación ante situaciones que impliquen vulneración de derechos.

Desde el Concejo Deliberante destacaron la relevancia de este tipo de iniciativas, orientadas a fortalecer espacios de encuentro, diálogo e intercambio con la comunidad. En ese sentido, adelantaron que se continuará impulsando este tipo de propuestas, con el objetivo de consolidar una sociedad más comprometida con el cuidado y el respeto por las infancias.