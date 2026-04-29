Cerró sus puertas la vinería Vallotto y se despide una historia ligada al vino en Balcarce

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, la vinería Vallotto cerró definitivamente sus puertas, marcando el final de un emprendimiento familiar que supo convertirse en un clásico de la ciudad. Detrás de ese recorrido está la historia de trabajo, esfuerzo y adaptación de una familia con raíces inmigrantes.

En diálogo con Radio Puntonueve, Roberto Vallotto repasó los inicios de la actividad, que se remontan a fines de la década del ‘50, cuando su padre —recién llegado de Italia— decidió dejar la albañilería para dedicarse a la comercialización de vinos.

“Comenzamos con la venta de vino al público, directamente de la bodega sin intermediarios. Mi papá, que vino de Italia, empezó en el año 59, por consejo de un amigo”, recordó.

En aquellos primeros años, el vino llegaba a granel y se almacenaba en piletas de cemento para luego ser fraccionado y vendido. El emprendimiento tuvo inicialmente el nombre “Canal Grande”, para posteriormente adoptar el apellido familiar, que con el tiempo se transformaría en una marca reconocida a nivel local.

A lo largo de los años, el negocio fue evolucionando: de una tradicional vinería pasó a convertirse en vinoteca, incorporando vinos embotellados provenientes principalmente de bodegas de Mendoza y San Juan, en sintonía con los cambios en los hábitos de consumo.

“Fueron 41 años de trabajo”, señaló Roberto, quien tomó la decisión de dar un paso al costado y comenzar una nueva etapa, dejando atrás una actividad que también compartió junto a su esposa.

El cierre de la vinería Vallotto no solo implica la baja de una persiana comercial, sino también el final de una historia que refleja el espíritu emprendedor de quienes apostaron al trabajo y al crecimiento en la ciudad.

“Salud” podría ser, entonces, la mejor manera de despedir a este comercio que dejó una huella en la comunidad balcarceña.