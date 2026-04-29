Yamil busca una familia: tiene 11 años y está alojado en Protección

En el marco de una convocatoria pública, se busca una familia para Yamil, un niño de 11 años que expresó su deseo de crecer en un entorno familiar que le brinde contención, cuidado y acompañamiento.

La iniciativa está dirigida a postulantes con fines de adopción, así como también a tutores, referentes afectivos o figuras análogas de cuidado que puedan ofrecerle un espacio de estabilidad, afecto y desarrollo integral. Uno de los aspectos fundamentales es que pueda mantener el vínculo con sus hermanos, promoviendo así la continuidad de sus lazos familiares.

Según se conoció desde Protección a la Infancia, el niño busca estrechar vínculos fraternos con una familia. Es un niño alegre, afectuoso, empático; demuestra su cariño a través de gestos como ofrecer ayuda o consuelo cuando alguien lo necesita. Le gusta jugar y concurre actualmente a 2do. ciclo de la escuela especial.

Las personas interesadas en postularse o recibir más información pueden comunicarse telefónicamente al 221-4104400 (internos 42897/56037) o escribir al correo electrónico regcentraladopcion@scba.gov.ar (número de referencia del niño 3000-6337)

Desde el organismo se remarca la importancia de esta convocatoria, que representa una oportunidad para que Yamil pueda desarrollarse en un entorno familiar que le brinde las herramientas necesarias para su crecimiento y bienestar.