Identificaron a uno de los sospechosos por el robo millonario a una empresa sobre la Ruta 226

Se registraron avances significativos en la investigación por el robo agravado ocurrido en la firma Chayé Hnos SRL, ubicada sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 62,5.

Según se pudo establecer, en el marco de la causa, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce, en conjunto con efectivos del Comando de Prevención Rural y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lobería, logró identificar a uno de los presuntos integrantes de la banda delictiva.

De acuerdo a la información recabada, el sospechoso fue localizado en la ciudad de Mar del Plata, específicamente en el barrio Pueyrredón. Asimismo, los investigadores pudieron establecer cuál habría sido el vehículo utilizado por los delincuentes para llegar a Balcarce y concretar el hecho.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, entre ellas la realización de allanamientos y posibles detenciones, con el objetivo de avanzar en la identificación del resto de los involucrados y esclarecer completamente el millonario robo.