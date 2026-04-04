Gran marco de público acompañó a la «Pasión Viviente»

La representación de la Pasión Viviente convocó a un gran marco de público en el anfiteatro “Saverio Bonazza” del cerro «El Triunfo», donde vecinos y fieles protagonizaron una emotiva puesta en escena que conmovió a los presentes.

La organización estuvo a cargo de la Parroquia Santa María, que coordinó el trabajo de quienes hicieron posible esta tradicional expresión de fe. Cerca de 100 personas participaron del despliegue artístico sobre el escenario “Roberto Cambaré”, dando vida a los distintos momentos de la Pasión de Cristo con compromiso y dedicación.

El evento no solo reflejó la devoción de la comunidad, sino también el esfuerzo colectivo de quienes, año tras año, se suman para mantener viva esta significativa representación.