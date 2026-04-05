Incendio en una vivienda

Este domingo por la tarde, alrededor de las 16:45 horas se registró un incendio en un domicilio ubicado en la zona de Av. Italia (107) entre 22 y 24.

Al menos dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar y trabajaron intensamente para controlar las llamas que se desataron en el interior del inmueble. Gracias a su intervención, se logró evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas.

Las causas que originaron el siniestro son materia de investigación, aunque se supo que hace poco tiempo los bomberos habían trabajado en el lugar.

En el operativo también intervino personal del área de Redes de la Cooperativa de Electricidad, junto a efectivos de la Policía Comunal, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y prevención en el sector.