El siniestro vial ocurrió cerca de las 8:30 de este miércoles en calles 22 y 35 y fue protagonizado por un Fiat Cronos y una moto de baja cilindrada.
Según pudo saber Radio 100.9, quien manejaba la moto sufrió una herida de consideración en la pierna derecha, además de golpes producto de la caída contra el pavimento.
La moto no contaría con el seguro obligatorio, al tiempo que provocó importantes daños en la parte delantera derecha del Fiat. Intervino personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.
Motociclista herido en accidente
