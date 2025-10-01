10.3 C
Balcarce
miércoles 1, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Motociclista herido en accidente

El siniestro vial ocurrió cerca de las 8:30 de este miércoles en calles 22 y 35 y fue protagonizado por un Fiat Cronos y una moto de baja cilindrada.
Según pudo saber Radio 100.9, quien manejaba la moto sufrió una herida de consideración en la pierna derecha, además de golpes producto de la caída contra el pavimento.
La moto no contaría con el seguro obligatorio, al tiempo que provocó importantes daños en la parte delantera derecha del Fiat. Intervino personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.

0
100
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.