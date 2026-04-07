Nueva marcha para pedir justicia por Claribel Medina

Este sábado se llevará a cabo una nueva movilización en reclamo de justicia por la muerte de Claribel Medina. La concentración está prevista para las 17 horas en Plaza Libertad, donde familiares, amigos y vecinos se reunirán para visibilizar el caso.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad, con el objetivo de acompañar a los seres queridos de la joven y exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

En relación al fallecimiento de Claribel, existen al menos tres médicos implicados en una causa que investiga un presunto caso de mala praxis. La situación generó conmoción y un fuerte pedido social de justicia, que se refleja en estas manifestaciones.