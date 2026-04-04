Operaron nuevamente a Justina tras el grave corte sufrido en una plaza

La niña de 11 años que había resultado herida tras sufrir un profundo corte en una de sus piernas, al entrar en contacto con un hierro expuesto mientras jugaba en la plaza ubicada frente a la Estación de Policía Comunal, de Avda. René Favaloro entre 18 y 20, fue intervenida quirúrgicamente en las últimas horas.

Según pudo saber Puntonueve Noticias en diálogo con familiares, la operación se desarrolló de manera favorable. No obstante, indicaron que las próximas horas serán clave, ya que se aguardan estudios complementarios para evaluar su evolución.

La intervención se realizó en la Clínica 25 de Mayo, donde este viernes los profesionales llevaron adelante una limpieza profunda del tejido afectado y la extracción de líquido acumulado en la zona lesionada.

De acuerdo a lo informado, la niña pudo descansar correctamente tras la cirugía y el dolor se encuentra controlado, mientras continúa bajo observación médica.