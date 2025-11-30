Este domingo, con un cielo mayormente nublado, se realizó una peregrinación y misa en la sierra La Barrosa, en una actividad organizada por la Parroquia San José y acompañada por el grupo Haciendo Senderos.

La propuesta, desarrollada bajo el lema “Para llegar a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes”, incluyó la ascensión a la sierra hasta la cruz, punto en el que se celebró la Santa Misa presidida por el párroco Padre Pablo Etchepareborda.

La concentración se llevó a cabo en el acceso al sendero Héroes de Malvinas, al pie de la sierra, desde donde los participantes iniciaron el recorrido hasta la cruz para la celebración.