Robó un celular, intentó descartarlo en una casa abandonada y terminó aprehendido

Un hombre fue aprehendido durante la noche del sábado luego de sustraer un teléfono celular en inmediaciones de calle 2, entre avenida del Valle y calle 15.

El hecho se registró alrededor de las 21.30, cuando desde el Centro Operativo de Monitoreo (COM) se alertó a personal policial sobre el llamado de un vecino que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, quien aportó detalles sobre la vestimenta del presunto autor, la dirección en la que había escapado y las características del teléfono sustraído.

Con esa información, se implementó un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso a unos 300 metros del lugar del hecho. Según se informó, al advertir la presencia policial, el individuo descartó el teléfono en el interior de una vivienda abandonada ubicada en calle 13, entre 4 y 6.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo y aprehenderlo en calle 11, entre 2 y 4. En el procedimiento también se concretó el secuestro del teléfono celular, que posteriormente será restituido a su propietario una vez cumplimentados los recaudos legales correspondientes.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, que avaló el procedimiento policial y dispuso la remisión del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.