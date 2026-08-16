San Manuel sigue firme en la punta tras la décima fecha del Torneo Clausura

Este fin de semana se disputó la 10ª fecha del Torneo Clausura 2026 “75° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que reúne a 12 equipos y tiene en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

La jornada dejó resultados importantes en la lucha por los primeros puestos, con Atlético San Manuel manteniéndose como único líder del certamen.

El sábado, en San Manuel, el conjunto local se impuso por 3-1 ante FC Agrarias y sumó tres puntos que le permitieron conservar el liderazgo con 24 unidades.

En el estadio “Juan Carlos Gentile”, Racing FC y Boca Juniors igualaron 1-1, mientras que en el Estadio Municipal “General Balcarce”, Atlético San Agustín y Amigos Unidos empataron 0-0.

La actividad continuó el domingo con tres encuentros. En el estadio “Antonio Cerono”, Ferroviarios protagonizó una goleada y derrotó 5-2 a Sportivo Trabajo Mitre.

Por su parte, Los Patos FC tuvo una contundente actuación en su cancha y venció 6-0 a River Balcarce. Finalmente, en el “Néstor Fabrizzi”, San Lorenzo consiguió una victoria por 2-1 frente a Deportivo Los Pinos.

Con estos resultados, Atlético San Manuel continúa al frente con 24 puntos, seguido por Racing FC, con 21, y Amigos Unidos y Atlético San Agustín, ambos con 20.

Tabla de posiciones

Atlético San Manuel — 24 puntos Racing FC — 21 puntos Amigos Unidos — 20 puntos Atlético San Agustín — 20 puntos Ferroviarios — 17 puntos Boca Juniors — 16 puntos FC Agrarias — 16 puntos Los Patos FC — 15 puntos Sportivo Trabajo Mitre — 9 puntos San Lorenzo — 7 puntos River Balcarce — 4 puntos Deportivo Los Pinos — 1 punto