Se completó la primera fecha del fútbol local

Este fin de semana se disputó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 – “75° Aniversario Bomberos Voluntarios de Balcarce”, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”. El certamen cuenta con la participación de 12 equipos locales y es organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol.
El sábado, en cancha de San Manuel, el local y Ferroviarios igualaron 0 a 0.
En el estadio “Juan Carlos Gentile”, Racing FC goleó 3 a 0 a Sportivo Trabajo Mitre, con un doblete de Petti y un tanto de Moschetto.
En la cancha de Los Patos FC, el local y FC Agrarias empataron 2 a 2. Para los “naranjas” marcaron Fleming y Guerra, mientras que para el conjunto de la “facultad” convirtieron Arias y Mansilla.
El domingo, Deportivo Los Pinos cayó 1-0 ante Boca Juniors en el Club Teléfonos, con un gol de Toledo.
En el estadio “Antonio Cerono”, Amigos Unidos goleó 5-0 a River Balcarce, con un hat-trick de Bustos y un doblete de Pereyra.
En la cancha “Néstor Fabrizzi”, Atlético San Agustín derrotó 3-0 a San Lorenzo, con goles de S. Negreira, F. Negreira y Manestar.
Próxima fecha:
- San Lorenzo vs. River Balcarce
- FC Agrarias vs. Atlético San Agustín
- Boca Juniors vs. Los Patos FC
- Ferroviarios vs. Deportivo Los Pinos
- Racing FC vs. Amigos Unidos
- Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel
- Día y horario a confirmar.