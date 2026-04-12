Se completó la primera fecha del fútbol local

Este fin de semana se disputó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 – “75° Aniversario Bomberos Voluntarios de Balcarce”, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”. El certamen cuenta con la participación de 12 equipos locales y es organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol.

El sábado, en cancha de San Manuel, el local y Ferroviarios igualaron 0 a 0.

En el estadio “Juan Carlos Gentile”, Racing FC goleó 3 a 0 a Sportivo Trabajo Mitre, con un doblete de Petti y un tanto de Moschetto.

En la cancha de Los Patos FC, el local y FC Agrarias empataron 2 a 2. Para los “naranjas” marcaron Fleming y Guerra, mientras que para el conjunto de la “facultad” convirtieron Arias y Mansilla.

El domingo, Deportivo Los Pinos cayó 1-0 ante Boca Juniors en el Club Teléfonos, con un gol de Toledo.

En el estadio “Antonio Cerono”, Amigos Unidos goleó 5-0 a River Balcarce, con un hat-trick de Bustos y un doblete de Pereyra.

En la cancha “Néstor Fabrizzi”, Atlético San Agustín derrotó 3-0 a San Lorenzo, con goles de S. Negreira, F. Negreira y Manestar.



Próxima fecha:

San Lorenzo vs. River Balcarce

FC Agrarias vs. Atlético San Agustín

Boca Juniors vs. Los Patos FC

Ferroviarios vs. Deportivo Los Pinos

Racing FC vs. Amigos Unidos

Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel

Día y horario a confirmar.