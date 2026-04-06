Se concretó la prueba atlética 20° aniversario de CACCE «Las Águilas»

Este domingo 5 se celebró el 20° aniversario de la Agrupación Atlética CACCE “Las Águilas”, con una destacada jornada deportiva que tuvo como escenario la pista de atletismo “Serapio Gómez”, donde se desarrollaron las competencias con largada y llegada a partir de las 10:00.

El evento reunió a atletas locales y de la región, quienes compitieron en dos distancias: 9 kilómetros y 4,5 kilómetros, ambas con premiación general y por categorías, lo que permitió una amplia participación y un alto nivel competitivo.

En la prueba principal de 9 km, el triunfo en la clasificación general de caballeros fue para Sergio Pernía, representante de Miramar, con un tiempo de 35:38. Lo escoltaron Javier Noriega (Balcarce) con 36:42 y Ariel Santillán (Balcarce) con 37:02. Completaron el top cinco Rolando Cella (38:58) y Maximiliano Pino (40:03), ambos también de Balcarce.

Entre las damas, la victoria quedó en manos de Shalom Lescano (CACCE), quien se impuso con un registro de 37:05. El segundo lugar fue para Magali Medina (Mechongué) con 40:59, mientras que el tercer puesto lo ocupó Mariana Sissi (Miramar) con 43:37. Yanina Bustamante (Balcarce) y Marina Gonzales (Mar del Plata) finalizaron en la cuarta y quinta posición, respectivamente.

En la distancia de 4,5 km, en caballeros se destacó el joven de 14 años Jeremías Jove (CACCE), quien se quedó con el primer puesto tras marcar 19:19. Detrás se ubicaron José Buffet (Balcarce) con 19:33 y Gabriel Robledo (CACCE) con 20:36. Cristian Ruiz (Balcarce) y Lucas Echevarría (CACCE) completaron los cinco primeros lugares.

Por el lado de las damas en los 4,5 km, Betsabé Lescano (CACCE) se quedó con la victoria con un tiempo de 21:58, seguida muy de cerca por Silvina Najmias (Villa Gesell) con 22:07. El tercer puesto fue para Erika Velasco (Balcarce) con 22:40, mientras que Ángela Jiménez (CACCE) y Mariela Bazán (Balcarce) finalizaron cuarta y quinta, respectivamente.

De esta manera, la Agrupación Atlética CACCE “Las Águilas” celebró sus 20 años con una verdadera fiesta del atletismo, que combinó competencia, camaradería y un gran acompañamiento del público.