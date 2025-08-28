Se detectó un caso de E. coli en una niña de dos años y medio

Se detectó un caso de Escherichia coli (E. coli) en una niña de dos años. La bacteria vive de manera natural en el tracto intestinal de humanos y animales, y la mayoría de sus cepas son inofensivas. Sin embargo, algunas pueden generar enfermedades transmitidas por alimentos. Entre ellas, la E. coli productora de toxina Shiga (STEC) puede ocasionar cuadros graves, como el síndrome urémico hemolítico.

Radio 100.9 dialogó con el Dr. Aníbal Giusti, director de Salud Familiar del Hospital, quien explicó que la paciente ingresó con diarrea y por este motivo se le realizaron estudios. En los análisis se detectó la presencia de la bacteria E. coli. Hasta el momento no se pudo determinar qué alimentos consumió la niña previamente. Ante esta situación, la niña fue derivada a un centro asistencial de Mar del Plata.

En paralelo, se adoptaron medidas en la institución a la que asiste la paciente, donde se informó a la población sobre la situación.