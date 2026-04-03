Se secuestraron 16 motos en operativos

En el marco de tareas preventivas, personal de la Estación de Policía Comunal y Personal de Tránsito llevaron adelante durante el miércoles y jueves una serie de operativos de interceptación vehicular en distintos puntos del Partido, con el objetivo de desalentar la realización de picadas ilegales en la antesala del feriado.

Los controles se desarrollaron de manera aleatoria en diferentes sectores, donde se procedió a la identificación de conductores y verificación de la documentación correspondiente.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron un total de 16 motovehículos por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Desde la fuerza indicaron que estos operativos continuarán realizándose de forma periódica, con el fin de reforzar la seguridad vial y prevenir este tipo de prácticas que representan un riesgo tanto para quienes participan como para terceros.