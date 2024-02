Se suspende el recorrido de la tarde a San Agustín

Frente a la situación económica que atraviesa el país y con el aumento de los insumos, precisamente el combustible, la empresa de transporte Balcarbus realizó un corte de recorridos hacia la localidad de San Agustín.

“El recorrido de la tarde no se está haciendo, hicimos una evaluación del tipo de utilidad que se le estaba dando, siempre priorizando el trabajo, la educación y la salud de los pueblos rurales. Como no hay escuelas con turno tarde en la localidad veíamos normal el poder mediar con la empresa el corte del recorrido, porque tampoco tenía alternativa. No hay manera que una empresa sostenga esa frecuencia de recorridos con los costos de hoy y la cantidad de pasajeros que viajan”, señaló Mariángeles Pietrantuono, delegada municipal de San Agustín, quien remarcó que el recorrido de la tarde está suspendido.

