Secuestran estupefacientes en la Ruta Nacional 226

Un operativo de control vehicular llevado adelante este viernes por efectivos de Gendarmería Nacional en el peaje “El Dorado”, sobre la Ruta Nacional 226, permitió interceptar a un conductor que transportaba estupefacientes.

Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Gol y, al realizar la correspondiente inspección, hallaron entre sus pertenencias pastillas de éxtasis y clorhidrato de cocaína en forma de cristal.

Las sustancias secuestradas fueron sometidas a los análisis correspondientes, arrojando resultados positivos para ambos estupefacientes.

El hombre, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 y a disposición de la Justicia.

Las actuaciones se enmarcan en los controles preventivos que se desarrollan de manera habitual en rutas de la región, con el objetivo de detectar delitos vinculados al narcotráfico.