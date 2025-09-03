Seminario de Mosaiquismo Nivel 1 en el Vagón Cultural de Amigos del Riel

El sábado 13 de septiembre se llevará a cabo un seminario de Mosaiquismo Nivel 1, destinado a personas principiantes. La actividad tendrá lugar en el Vagón Cultural de Amigos del Riel, ubicado en Avenida Eva Perón entre 104 y 106, en el horario de 14 a 17 horas.

El seminario estará a cargo de Alicia Schisano, quien también será el contacto para inscripciones o consultas. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2266 544566.

