10.3 C
Balcarce
miércoles 3, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Seminario de Mosaiquismo Nivel 1 en el Vagón Cultural de Amigos del Riel

El sábado 13 de septiembre se llevará a cabo un seminario de Mosaiquismo Nivel 1, destinado a personas principiantes. La actividad tendrá lugar en el Vagón Cultural de Amigos del Riel, ubicado en Avenida Eva Perón entre 104 y 106, en el horario de 14 a 17 horas.
El seminario estará a cargo de Alicia Schisano, quien también será el contacto para inscripciones o consultas. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2266 544566.

0
24
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.