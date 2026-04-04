Una mujer sufrió una caída en la sierra “La Barrosa” y debió ser rescatada por Bomberos

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios debieron intervenir este sábado alrededor de las 16 en la zona alta de la sierra “La Barrosa”, luego de que una mujer mayor de edad sufriera una caída que le provocó una fractura en un tobillo.

Según se informó, la mujer, oriunda de La Plata, se encontraba alojada en el Complejo Polideportivo Municipal y no había podido participar el viernes de la actividad junto a su contingente, cuando sus compañeros ascendieron a la sierra. Por este motivo, decidió realizar el recorrido por su cuenta.

El accidente se produjo durante el descenso, cuando, producto de la humedad generada por las lluvias de las últimas horas y el barro en el terreno, resbaló y cayó varios metros.

Ante la situación, se desplegó un operativo de rescate que contó con la participación de once bomberos distribuidos en dos dotaciones, bajo la coordinación del jefe del cuerpo, Federico Mancini. Además, una enfermera del Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” y un camillero debieron ascender hasta el lugar para asistir a la víctima.

Tras un trabajo realizado con suma precaución debido a las dificultades del terreno, los servidores públicos lograron descender a la mujer, quien posteriormente fue trasladada al centro de salud para su correspondiente evaluación médica.