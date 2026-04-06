Vuelve la «Peña del Encuentro» a Balcarce con Che Joven

El próximo sábado 18 de abril, la pulpería Carlos Máximo Cabrera será escenario de una nueva edición de la Peña del Encuentro, que contará con la presentación destacada de Che Joven junto a artistas locales.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, comenzará a partir de las 20 en este emblemático espacio de la ciudad, donde el folclore volverá a reunir a vecinos y visitantes en una noche de música y tradición.

Che Joven brindará un espectáculo que combinará canciones de su próximo disco con los clásicos que han marcado su trayectoria, generando una conexión directa con el público.

La grilla se completará con la actuación de Los Carperos, Marina Oddo y la participación de los ballets Estampa Criolla y Sonkoy Manta, que aportarán danza y color a una velada pensada para disfrutar en comunidad.