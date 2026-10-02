Plim Plim llega a Times Square y comienza su primera gira teatral por Estados Unidos

El personaje infantil argentino Plim Plim suma un nuevo hito en su expansión internacional: este jueves 1 de octubre llegará a Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, para dar inicio a su primera gira teatral por Estados Unidos.

La gira comenzará oficialmente el domingo 4 de octubre y durante el mes ofrecerá 16 funciones en 11 ciudades de seis estados: New Jersey, New York, Illinois, California, Florida y Texas.

Se trata de la primera vez que Plim Plim presenta su Live Show en Estados Unidos, luego de recorrer 10 países y 70 ciudades de América Latina, con una convocatoria que alcanzó los 150 mil espectadores.

Como parte de la presentación en Times Square, los primeros 50 asistentes recibirán un regalo especial. Entre los referentes de PLIM PLIM se encuentra el balcarceño Damián Soriano, quien es uno de los diseñadores del personaje.

“Energía Musical”, el espectáculo elegido para el debut

Para su desembarco teatral en Estados Unidos, Plim Plim llega con “Energía Musical”, espectáculo que fue reconocido con el Martín Fierro al Mejor Infantil 2025.

Junto a sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei-Li, Plim Plim invita a grandes y chicos a compartir aventuras, música y diversión en una propuesta completamente interactiva.

El show incluye algunos de los clásicos que acompañan al personaje, como “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam”, “Cerdito enojón” y el popular “Abejita Chiquitita”.

Con esta primera gira teatral por Estados Unidos, el personaje creado en Argentina continúa ampliando su presencia internacional y llevando su propuesta de alegría, música y valores a nuevas audiencias.