La Cámara confirmó la prisión preventiva de un joven acusado de vender drogas en Balcarce

La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la medida dispuesta por el Juzgado de Garantías. El acusado, de 23 años, está imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó este jueves la prisión preventiva de un joven de 23 años acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Balcarce.

Los magistrados Gastón de Marco y Leandro Favaro desestimaron el recurso de apelación presentado por la Defensoría Oficial y convalidaron la resolución adoptada oportunamente por el titular del Juzgado de Garantías, Gabriel A. Bombini.

La causa se inició el 5 de agosto de 2026, cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Balcarce llevó adelante un allanamiento en la vivienda del investigado, ubicada en calle 19 entre 44 y 46.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos envoltorios con un total de 10,02 gramos de cocaína, un envoltorio con 1,23 gramos de marihuana, recortes de nylon y un teléfono celular.

La defensa planteó que era para consumo personal

La representación técnica del acusado sostuvo que las sustancias secuestradas estaban destinadas al consumo personal y solicitó que la imputación fuera modificada por el delito de tenencia simple.

Sin embargo, la Cámara consideró que existían elementos suficientes para sostener, en esta instancia del proceso, la hipótesis de que los estupefacientes estaban destinados a la comercialización.

Para fundamentar su decisión, los jueces valoraron las tareas de inteligencia realizadas previamente por personal policial. Según se desprende de la investigación, se habían registrado y documentado maniobras compatibles con el narcomenudeo, entre ellas breves intercambios en el domicilio y la llegada frecuente de personas que serían compradores.

A estos elementos se sumó la interceptación de una persona que, según la investigación, había adquirido droga en el lugar y a quien posteriormente se le secuestró marihuana.

Continúa la prisión preventiva

A partir de estos elementos, la Cámara resolvió mantener la calificación legal y confirmar la prisión preventiva dispuesta por el Juzgado de Garantías.

Los magistrados entendieron que la expectativa de pena y los riesgos procesales justifican la continuidad de la medida restrictiva de la libertad mientras avanza la investigación penal preparatoria.

De esta manera, el joven continuará detenido mientras la Justicia profundiza las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado.