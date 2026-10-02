La filial Balcarce de Federación Agraria respaldó la reelección de Andrea Sarnari

La dirigente fue ratificada en la presidencia de la Federación Agraria Argentina con más del 90% de los votos durante el 112° Congreso Anual Ordinario de la entidad, realizado en Rosario. Representantes de la filial local participaron del encuentro y acompañaron la continuidad de la conducción.

En el marco del 112° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA), desarrollado en la ciudad de Rosario, Andrea Sarnari fue reelegida como presidenta de la entidad con el respaldo de más del 90% de los votos emitidos.

Sarnari había asumido en 2024 y se convirtió entonces en la primera mujer en conducir la Federación Agraria Argentina, una de las entidades que integra la Mesa de Enlace del sector agropecuario.

Del Congreso participaron integrantes de la comisión directiva de la filial Balcarce de Federación Agraria, entre ellos su presidente, Bernardo Menone; el titular de la Juventud local, Mauro Filippini; además de Ricardo Forte, Joaquín Vidal y Abelardo Hansen.

Los representantes balcarceños respaldaron la continuidad de Sarnari al frente de la entidad para el nuevo período.

Nueva conformación de la conducción

Junto a Sarnari, durante el Congreso fueron elegidas las nuevas autoridades que la acompañarán en este mandato.

Como vicepresidente primero fue designado José Luis Careggio, representante de Córdoba, Distrito 2, mientras que la vicepresidencia segunda quedó a cargo de José Luis Volando, también de Córdoba, correspondiente al Distrito 5.

En tanto, Claudio Angeleri, de Buenos Aires, Distrito 9, fue elegido como síndico titular, mientras que Orlando Marino, representante de Mendoza, Distrito 13, ocupará el cargo de síndico suplente.

Participación de los dirigentes balcarceños

Además de participar de las instancias vinculadas con la elección de autoridades, los representantes de la filial Balcarce formaron parte de las distintas actividades y debates desarrollados durante el Congreso.

En ese marco, participaron de las discusiones llevadas adelante en las comisiones de Juventud y de Semillas y Soberanía Biotecnológica, donde se abordaron cuestiones vinculadas con la actividad agropecuaria y el futuro del sector.

De esta manera, la filial local de Federación Agraria tuvo presencia en el encuentro anual de la entidad y acompañó la continuidad de Andrea Sarnari al frente de la organización para el nuevo período.