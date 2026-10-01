La Provincia realiza un Censo Hortiflorícola para actualizar el diagnóstico del sector después de 20 años

El relevamiento comenzó el 1° de septiembre y se extenderá durante 60 días. Busca conocer la realidad productiva, tecnológica y socioeconómica de una actividad presente en más de 100 municipios bonaerenses y generar información para el diseño de políticas públicas.

La provincia de Buenos Aires puso en marcha el Censo Hortiflorícola 2026, un relevamiento que permitirá actualizar, después de dos décadas, la información disponible sobre la producción hortícola y florícola en el territorio bonaerense.

El operativo es impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Economía y tiene como objetivo relevar las unidades productivas dedicadas a estas actividades, conocer sus principales características y contar con información oficial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y su par de Economía, Pablo López, destacaron la importancia de recuperar información actualizada sobre un sector considerado estratégico para la producción, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria de la provincia.

Rodríguez sostuvo que el relevamiento tendrá un propósito que excede la generación de estadísticas. “Hay una doble tarea de valorar a esos productores y de visibilizar a una producción que muchas veces está invisibilizada”, señaló.

Por su parte, López destacó que se trata del primer censo de estas características en 20 años y remarcó que permitirá contar con información oficial actualizada para diseñar políticas específicas destinadas a mejorar la producción y comercialización hortiflorícola.

Un operativo que alcanzará a más de 100 municipios

El Censo comenzó el 1° de septiembre de 2026 y tendrá una duración inicial de 60 días, con la posibilidad de extenderse durante un mes adicional para completar aquellos casos en los que no se haya obtenido respuesta.

Se estima que existe producción hortiflorícola en más de 100 municipios bonaerenses. Para llevar adelante el trabajo de campo se dispuso una estructura integrada por 147 censistas y 26 supervisores, además de coordinadores, jefaturas zonales, capacitadores, analistas y un especialista en sistemas de información geográfica.

El territorio provincial será dividido en cinco zonas: Noroeste, Centro, AMBA, Este y Sur, que a su vez estarán subdivididas en aproximadamente 150 segmentos censales.

Un sector estratégico para la producción bonaerense

La actividad hortiflorícola tiene presencia en más de un centenar de municipios y cumple un papel relevante en el abastecimiento del mercado interno y en la generación de trabajo y producción.

Según los datos difundidos en el marco del operativo, Buenos Aires cuenta con más de 50 mercados concentradores, mientras que las exportaciones del complejo hortícola alcanzan los US$260 millones. Entre los principales productos de exportación se encuentran la papa, el ajo y la cebolla.

La producción se concentra en distintas regiones, entre ellas La Plata-AMBA, el Sudeste, el Valle Bonaerense del Río Colorado y el Norte, además del resto del territorio provincial.

Rodríguez remarcó además que Buenos Aires es la provincia que concentra la mayor cantidad de productores hortícolas y florícolas, y vinculó esta característica con la necesidad de considerar la diversidad de actividades productivas existentes en el territorio.

Qué cambió en los últimos 20 años

El nuevo relevamiento permitirá comparar la situación actual con la información obtenida en el último censo realizado hace dos décadas.

Durante ese período se produjeron modificaciones en la actividad, entre ellas el crecimiento de los cultivos bajo cobertura e invernaderos, cambios socioeconómicos entre los productores, la aparición de nuevos cultivos y la incorporación de diferentes prácticas productivas. También se extendieron experiencias vinculadas con la agroecología.

Por ese motivo, uno de los objetivos será obtener una radiografía actualizada que permita conocer cómo se reconfiguró el sector durante las últimas dos décadas.

Qué información se relevará

Los censistas recopilarán información sobre las explotaciones, el régimen de tenencia de la tierra, la superficie productiva, el tipo de actividad y el uso de la tierra a campo y bajo cubierta.

También se relevarán las especies cultivadas y superficies sembradas, los canales de comercialización, sistemas de riego, maquinaria, equipos y vehículos, mano de obra, población vinculada a las explotaciones, asesoramiento técnico y asociativismo.

El período de referencia será el comprendido entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Las entrevistas serán realizadas personalmente por los censistas a productores o informantes calificados mediante un sistema de captura móvil.

Información para diseñar políticas públicas

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que uno de los principales objetivos es que los resultados permitan mejorar las políticas destinadas al sector.

Rodríguez sintetizó los propósitos del operativo en tres ejes: generar información, visibilizar la producción y optimizar las políticas públicas.

Entre las áreas que podrían beneficiarse con la información obtenida aparecen las políticas vinculadas con los mercados mayoristas, la agricultura familiar y las inversiones destinadas al desarrollo de proyectos de mayor escala en horticultura y floricultura.

Qué explotaciones serán censadas

El relevamiento tendrá como unidad de análisis a las Explotaciones Hortiflorícolas (EHF), entendidas como aquellas dedicadas a la obtención de productos hortícolas y/o florícolas destinados al mercado.

Se incluirán establecimientos de producción hortícola exclusiva, florícola exclusiva y unidades mixtas que combinen ambas actividades u otras producciones.

Para ser considerada una explotación hortiflorícola a efectos censales deberá contar con una superficie mínima de 500 metros cuadrados destinada a producción hortiflorícola dentro de la provincia y destinada al menos parcialmente a la comercialización. También deberá existir una dirección que asuma la gestión integral y los riesgos económicos de la actividad, además del uso común de determinados recursos productivos o mano de obra entre sus parcelas.

Con secreto estadístico

El operativo se desarrolla bajo el marco de la Ley Provincial 14.998 y establece la obligatoriedad de brindar la información solicitada, que tendrá carácter de declaración jurada.

Al mismo tiempo, se garantiza el secreto estadístico. Los datos proporcionados serán considerados estrictamente secretos y su divulgación se realizará exclusivamente con fines estadísticos, sin permitir la identificación directa o indirecta de los informantes.

Con este relevamiento, la Provincia busca actualizar después de 20 años el diagnóstico de una actividad con presencia en buena parte del territorio bonaerense y generar una base de información que permita conocer su realidad productiva, tecnológica y socioeconómica.

El objetivo final es contar con una radiografía actualizada del sector hortiflorícola y utilizar esa información como herramienta para fortalecer las políticas públicas vinculadas con la producción, el trabajo y el abastecimiento de alimentos.