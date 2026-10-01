Operativo de documentación: el RENAPER realizará trámites gratuitos en Balcarce

Un operativo de documentación se llevará adelante en Balcarce durante los próximos días, con la presencia de un móvil del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte.

La primera jornada será el jueves 8 de octubre, de 10 a 15 horas, en el Honorable Concejo Deliberante, donde se podrán realizar trámites de DNI de manera gratuita.

La propuesta continuará durante el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el predio de la Sociedad Rural, ubicado sobre Ruta 55 y calle 79, en el marco de la Fiesta Nacional del Postre.

Durante esas dos jornadas también se podrán gestionar DNI y pasaportes. En este caso, se informó que los trámites de DNI serán gratuitos, mientras que los pasaportes tendrán un costo y deberán ser abonados.

La iniciativa busca acercar los servicios de documentación a la comunidad y facilitar el acceso a los trámites durante el desarrollo de una de las principales actividades previstas en la ciudad.