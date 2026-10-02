La alarma puso en fuga a un delincuente durante un intento de robo

Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 4:15, se registró un intento de robo en un comercio ubicado sobre calle Chacabuco, entre 11 y 13, conocido como Del Nor Repuestos, propiedad de la familia Salvio.

Según pudo saber Radio Puntonueve, un delincuente habría ingresado al lugar tras romper un vidrio laminado de 4 x 4. Sin embargo, al activarse la alarma, el autor del hecho se dio rápidamente a la fuga.

De acuerdo con la información trascendida, el delincuente habría intentado llevarse herramientas y, antes de escapar, alcanzó a sustraer algunos elementos.

Tras el hecho, personal policial se hizo presente en el comercio para realizar las tareas correspondientes, recabar pruebas y obtener registros de las cámaras de seguridad que permitan avanzar en la identificación del autor del delito.

La investigación quedó en manos de las autoridades policiales. «Es la primera vez que nos roban, ya que vivimos en un barrio tranquilo, pero ahora perdimos la tranquilidad», señaló Agustín Salvio, propietario del lugar.