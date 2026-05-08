A 107 años de su nacimiento, homenajearon a Eva Perón en el Partido Justicialista local

En el marco del 107° aniversario del nacimiento de Eva Perón, el Partido Justicialista local realizó un emotivo acto homenaje que reunió a una importante cantidad de militantes, simpatizantes y dirigentes peronistas en la sede partidaria, colmada de público para la ocasión. La organización estuvo a cargo de la Juventud Peronista.

La jornada se desarrolló en un clima de profunda emoción y compromiso militante, con distintas intervenciones culturales, testimoniales y políticas que reivindicaron la figura y el legado de Evita.

El acto comenzó con la proyección de un fragmento de “La Razón de mi Vida”, obra emblemática de Eva Perón. Posteriormente, la vicepresidenta del Partido, Gabriela Franganillo, realizó la lectura de un poema dedicado a la abanderada de los humildes.

También brindó unas palabras Sandra Karina Colavita, delegada zonal de UPCN y presidenta de la Sociedad de Fomento Martín Güemes, quien destacó la vigencia del pensamiento y la lucha social de Evita en la actualidad.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la presencia del investigador histórico y autor del libro “Evita, Santa del Pueblo. Mujer de dos milenios”, publicado en 2019, quien compartió reflexiones sobre la dimensión histórica y popular de Eva Duarte de Perón.

Asimismo, se dirigió a los presentes la concejal Sol Di Gerónimo, representante del Partido Justicialista, quien remarcó la importancia de mantener vivos los ideales de justicia social, solidaridad y compromiso político que encarnó Evita.

Otro instante especialmente emotivo fue la lectura del texto “Semblanzas de Eva Duarte” a cargo de su autora, Aurelia Valdegrama, madre de Estela Fernández, quien participó del acto a sus 92 años y recibió el reconocimiento y el cariño de todos los presentes.

Durante la ceremonia también se entregó un reconocimiento a Ana Clara Ambatese por su labor cultural y por la obra teatral “Eva, una ansia fiera en la manera de querer”, destacando el aporte artístico a la memoria y difusión de la figura de Eva Perón.

El cierre político estuvo a cargo del presidente del Partido Justicialista, Sergio Aranaga, quien junto a integrantes del Consejo partidario señaló la intención de impulsar acciones tendientes a la puesta en valor de la plaza Eva Perón, ubicada en el barrio Hipólito Yrigoyen.

La jornada concluyó con una de las frases más recordadas de Evita:

“Yo no quise, ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera”.

Finalmente, los organizadores convocaron a “abrir el corazón frente a una Patria que está en peligro”, reafirmando el compromiso militante “por Evita y su memoria”.