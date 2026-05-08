La Iglesia de Balcarce recibirá a su nuevo Párroco el 2 de agosto

El Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Ernesto Giobando, dio a conocer una serie de nuevos nombramientos pastorales que incluyen cambios en distintas comunidades parroquiales de la región.

En ese marco, se confirmó que el próximo 2 de agosto asumirá en Balcarce el nuevo párroco, el presbítero Marcelo Panebianco, quien iniciará oficialmente su misión pastoral en la ciudad.

Además, se informó que llegará a Balcarce el vicario presbítero Walter Antonio Gómez, proveniente de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, para acompañar el trabajo pastoral de la comunidad local.

Por otra parte, el presbítero Luciano Alzueta fue designado como nuevo párroco de la parroquia La Sagrada Familia y San Luis Orione, en Mar del Plata. La toma de posesión se realizará el 9 de agosto a las 11.

Los nombramientos forman parte de la reorganización pastoral impulsada por la diócesis con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de las comunidades parroquiales.